Massimiliano Allegri ha parlato a Sky. Le sue parole."Secondo tempo non bellissimo. Abbiamo la possibilità di aggrapparci a quello pe migliorare. Un buon primo tempo per velocità e circolazione della palla. Nel secondo tempo non abbiamo fatto niente di questo ma dobbiamo migliorare".Molto bravo per l'equilibrio della squadra. Se le punte stanno in posizione e corrono funziona. Weah entra molto in campo, dopo il primo tempo c'era Miretti che si spostava molto a sinistra. Chiesa deve fare 14-16 gol e per farli deve stare vicino alla porta"."Dal punto di vista fisico è normale manchi, siamo alla prima partita. Ci è saltata quella contro il Barcellona in America. C'è grande spirito e vogliamo fare una grande annata per riprenderci la Champions"."Kostic è un giocatore della Juventus. Sono fiducioso, la Juve ne ha bisogno. Togliendo prima Cambiaso ho messo Iling che va più dentro al campo. Kostic è lineare e con Chiesa si davano le zuccate"."McKennie ha fatto molto bene l'esterno a destra, non vorrei rinforzi da nessuna parte. Dobbiamo mantenere e non accontentarci, lavorare sul secondo tempo".Vlahovic ha fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Nel secondo deve giocare più con la squadra".