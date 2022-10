Massimiliano, a Sky Sport, ha parlato così del momento della Juve."Il bilancio è che la squadra ha fatto bene, si è unita come squadra, come gruppo. Ha fatto una buona partita, voleva questa vittoria, non era semplice perchè il Lecce è una squadra che gioca molto bene sulle ripartenze, ha giocatori tecnici. Nel primo tempo potevamo fare meglio negli ultimi 20-25 metri, nel secondo con un un po' pià di qualità in campo siamo riusciti a sbloccare la partita. Potevamo fare gol prima, ma complessivamente i ragazzi sono stati bravi"."C'è la componente psicologica. Giocare nella Juventus non è facile. Stasera sicuramente i ragazzi sono stati bravi, supportati da quelli con più esperienza. Poi è normale che bisogna crescere sotto quell'aspetto, in una palla che arriva dentro l'area come quella di Kean, deve fare gol; in altre situazioni dove bisognava fare meglio dentro l'area si doveva fare gol, però questo è un processo di crescita di tutti i ragazzi giovani. Non possiamo pensare che dall'oggi al domani i ragazzi giovani diventino giocatori esperti, perchè l'esperienza si fa solo giocando"."Un colpo sulla caviglia, ma niente di particolare. Miretti? Gli ho detto che aveva l'uomo dietro le spalle, quindi si doveva guardare alle spalle e non guardare solo la palla. L'unico che credo di recuperare sarà Locatelli"."Ci è andata bene sul palla, ma la palla è passata in mezzo a cento gambe, lì saremmo morti. invece ci è andata bene. Più che abbassati, c'è stata la loro reazione e bisogna avere un po' più di lucidità nel tenere la palla, però direi che è andata bene così".