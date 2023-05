, a Sky Sport, commenta così Atalanta-Juve."Purtroppo in quei momenti, che siano bianchi, neri, gialli, sono momenti brutti. Non vanno bene, vanno combattuti, ma non bisogna dare tanto peso. Come comportamento siamo stati bravi, non dispendiamo energie nervose. Vinta una partita importante, era dal 19 marzo che non si vinceva in trasferta. L'Atalanta era forte"."Rimane con noi, come detto ieri. Ha fatto una partita tecnica, con velocità. Ha avuto momenti up e down, faceva fatica dopo il problema alla caviglia, sembrava il cugino alla lontana. Poi è stato bravo"."Paul con le qualità che ha non deve perdere quei palloni. Mi dice calma, ma c'è poco da stare calmi, c'è da tenere la palla. Vlahovic è entrato e ha fatto bene, era deresponsabilizzato e gli ha fatto bene"."A sinistra avevamo uno in più e siamo stati bravi a sviluppare il gioco. Siamo partiti bene, poi abbiamo rallentato e giocato in verticale con uomini alle spalle. Lì l'Atalanta ha preso coraggio. Con Iling e Alex più alti, più Rabiot, eravamo in superiorità perché erano costretti a far uscire un centrale"."Il giallo è un errore? A queste cose ci pensa chi di dovere. Dico solo che è entrato e ha fatto molto bene. Questi cori razzisti, a prescindere, non devono esserci. Dobbiamo restare calmi e ignorarli, non è facile"."Oggi era una partita così, era il primo caldo e non era facile. Hanno corso molto e nella ripresa c'è stato un calo da parte loro, abbiamo preso spazi. Oggi Chiesa è entrato e ha fatto bene. Federico e Dusan hanno lavorato bene non in possesso, abbassandosi. Conquistando la palla si sono ritrovati per il contropiede. Federico sul piano tecnico, di stop e passaggi è straordinario. Giocando lì è migliorato sul piano tattico. Deve migliorare"."Il Siviglia è forte, ha esperienza, è abituata a giocare finali. Ne ha vinte tante. Bisogna prepararsi bene. Ad oggi siamo al completo, oggi è stato bravo Rugani, Zapata non è mai stato in grado di tirare. E' stato bravo come tutti gli altri. Bravi i ragazzi, non era facile dopo tante partite"."Non è filosofia, possiamo fare meglio. Dovevamo fare prima gol con più lucidità. Dobbiamo migliorare, anche con il Lecce tenuto il risultato in piedi. Con il Lecce Chiesa aveva lasciato la palla lì, dovevamo essere lucidi. Ora calano i ritmi, c'è più caldo, la tecnica viene fuori".