Le parole dia Sky:DI MARIA - "Meraviglioso nella rifinitura, nel primo passaggio bravissimo. Nel gol di Rabiot e Vlahovic. Straordinario e ha tenuto bene."PRESTAZIONE - "I ragazzi molto intelligenti, alla fine erano molto arrabbiati. Siamo usciti dalla partita e non si può, bisogna avere continuità Se gigioneggi prendi gol e ti viene la paura. Per fortuna dopo la partita c'era silenzio nello spogliatoio che diceva tutto".RABIOT - "Cresciuto molto, anche nell'età giusta. Maturato fisicamente e tecnicamente. Ha ancora margini, deve migliorare nel lungo, nella giocata in verticale"JUVE GUARITA - "Bisogna fare passi avanti, migliorare la condizione. Bene Vlahovic a livello tenico, la migliore partita, deve fare più gol. La differenza la fa la tenuta mentale".CHAMPIONS - "Bisogna vincere in Israele poi vediamo cosa faremo a Lisbona. L'ultima diventerà determinante".RILASSATEZZA - "C'è stata una fase di difficoltà. In quei momenti, troppo dietro a Di Maria. Lasciamolo fare cosa sa fare, ognuno deve fare quello che sa. Eravamo troppo bellini".