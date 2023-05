Le parole di Allegri a Sky Sport:SIVIGLIA - "Sappiamo che troviamo una squadra forte, che ha molta esperienza in queste partite, con punti deboli ma anche punti di forza. È una partita aperta, bisognerà essere molto bravi e anche fortunati, come è giusto in questo tipo di partite".FORMAZIONE - "Devo ancora decidere, ho ancora due o tre dubbi che domani mattina scioglierò, anche perchè oltre non si può andare. All’andata nel secondo tempo siamo cresciuti, fisicamente stiamo molto bene e questo è positivo".BALLOTTAGGI - "Ci sono un po’ di dubbi tra centrocampo, attacco e anche difesa. Tre dubbi, domattina sceglierò. Poi la partita è lunga, poi i cambi nelle ultime gare hanno fatto vedere di poter dare una mano. È successo a Bergamo e anche con la Cremonese. Siamo ormai a 15-20 giorni dalla fine della stagione, domani sarà un passaggio importante soprattutto perché dobbiamo andarci a prendere questa finale. Sarebbe una bella soddisfazione per noi".DI MARIA - "Di Maria gioca. Dovrà fare una grande partita, in questo tipo di gare mi aspetto molto da lui".VALE LA STAGIONE - "Quando sei alla Juventus tutte le partite valgono una stagione. Noi sappiamo cosa abbiamo fatto e cosa dobbiamo ancora fare. Abbiamo passato dei periodi difficili ma belli e i ragazzi, senza nulla togliere ai nostri avversari, vogliono andare a prendersi questa finale perché dopo una stagione così intensa, divertente e diciamo anche folkloristica, dovremo giocare una bella partita. Sarà una bellissima serata da vivere, siamo fortunata a viverla. Il resto sono solo chiacchiere".