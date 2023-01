Le parole dia Sky Sport:LA PARTITA - "Il Napoli ha meritato assolutamente la vittoria. Noi avevamo poche energia, basta vedere i gol che abbiamo preso. Da questa serata dobbiamo solamente rialzarci perché venivamo da 8 vittorie importante che avevano sistemato la classifica. Il campionato è ancora lungo, bisogna lavorare con fiducia".CHIESA - "Nel primo tempo, nel primo quarto d’ora eravamo troppo bassi, poi già all’inizio ci siamo un pochino alzati, poi l’ho messo di là per essere più alti. Noi avevamo poca energia, basta vedere i gol che abbiamo preso. Dopo l’1-0 abbiamo preso il secondo gol che potevamo evitare. Rientri e prendi gol su calcio d’angolo abbastanza facile. Queste sono cose che ti manca l’energia. Siamo arrivati a questa partita vogliosi di fare risultato, abbiamo trovato una squadra forte che dimostra e merita la classifica che ha".BREMER - "Una serata storta di tutti, non bisogna deprimersi come non dobbiamo esaltarsi quando vinciamo. Nel calcio quello che vale oggi domani non vale più e poi il contrario. Dispiace perché era una sfida importante, abbiamo tentato di rimetterla in piedi, poi se fai quegli errori lì è difficile. Dopo il 3-1 siamo crollati".LA SERATA - "Nel primo tempo siamo stati in partita. Il primo gol…il Napoli si è reso molto pericoloso nel secondo tempo, meno del primo tempo dove non ci sono state tante occasioni. Poi quando prendi quei gol dal secondo al terzo…anche il primo è nato su un cross, una roba che quando difendiamo giusti non prendiamo. Nel calcio capitano queste serata. Dobbiamo rialzarci".I CLEAN SHEET - "Purtroppo il calcio è questo, la serata non prometteva granché: abbiamo preso gol al primo cross. Ci sono molti meriti del Napoli, noi potevamo fare un filino meglio".SCUDETTO - "Per quanto riguarda la classifica dobbiamo pensare a rimanere nelle prime quattro dopo 8 vittorie. Il Napoli in questo momento è in vantaggio, ma quello che vale oggi tra due mesi non vale più. E quindi bisogna vedere perché dopo coi tre punti, ci sono Milan, Iter, Roma, Atalanta. Dobbiamo pensare passetto alla volta, poi ai primi di giugno vedremo dove saremo".