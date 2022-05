8









Le parole di Massimiliano Allegri a Sky Sport:



PARTITA - "Un buon approccio alla partita, abbiamo tirato in porta, trovato il gol subito, poi ci siamo abbassati e nel primo tempo abbiamo concesso 2-3 occasioni. Nel secondo l'abbiamo subito, poi bravi e fortunati a ritrovare il gol. Un buon Venezia, noi in questo momento non parliamo di tattica, giocare bene, son 3 mesi che giochiamo con gli stessi. Le pressioni sono alte, arrivare dentro i primi 4 sarà un ottimo risultato"



MIRETTI - "Una bella partita, sa giocare a calcio, per lui è più facile, cerca sempre di giocare in avanti è un buon segno, grande personalità. Grandi margini di miglioramento, no nera facile, la prima squadra si è appoggiata molto su di lui. Da ringraziare tutto il settore giovanile che da 8 anni ad oggi lo ha portato qui. Appartenenza? Una statistica, difficilmente un ragazzo che non nasce nel settore giovanile raggiunge la prima squadra"



GIOVANI - "Non so se ne vedremo altri, Aké ha già giocato, come Soulé. I ragazzi un giorno sono fenomeni poi sembra non sappiano giocare. Devono trovare equilibrio, giocare alla Juve non è semplice, c'è chi deve fare un percorso per poi tornare e chi è più pronto. Miretti ha l'indole giusta. Ci sono giocatori anche in prima squadra che hanno bisogno di esperienze. Questa squadra può migliorare il prossimo anno"



POCO POSSESSO - "Bisognava rallentare, noi dopo il gol abbiamo continuato ad andare alla stessa velocità Nelle partite ci sono diverse velocità e i momenti sono diversi. Su questo bisogna crescere, il lato positivo è che cercavamo il 2 a 0 e non l'abbiamo trovato"



RIMPIANTI - "Le scatole girano con me stesso, per arrivare a certe situazioni bisogna fare dei passaggi. Inutile ripetere dell'addio di Ronaldo, abbiamo perso tanti giocatori a livello traumatico e ci ha penalizzato. Riflettendo dopo la partita, se siamo in questa posizione, tutto il male non viene per nuocere. Passare con il Villarreal, magari bruciavi energie per il quarto posto. Guardiamo le cose positive"



VLAHOVIC - "Ha fatto cose buone, ci parlo e gli dico che deve rimanere sereno, vuol sempre strafare. Bravo a far gol, e li ha fatti ha una buona media, è un punto di riferimento. Come tutti quelli che fanno esperienza, deve trovare equilibrio. Giocare alla Juve è diverso rispetto alla Fiorentina, ma lui sta sopportando la pressione"



SCUDETTO - "Non lo dico, il MIlan è la mia ex squadra, l'Inter è lì, non dico niente ma c'è una favorita"