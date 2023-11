, a Sky Sport, parla così dopo Fiorentina-Juve."Sono contento per la vittoria, erano 5 anni che non si vinceva a Firenze. Contento per i ragazzi, la Fiorentina gioca bene e porta tanti uomini sopra la linea della palla. Abbiamo avuto 2-3 situazioni importanti con l'ultimo passaggio. Rugani è da 8 anni alla Juve, sa cosa vuol dire. Gioca con una tranquillità da grande veterano. Sottovalutato per la sua carriera, a livello difensivo credo sia uno dei migliori, oltre che un ragazzo straordinario. Intervento da difensore"."Più contento per il +7 sull'Atalanta. Profilo basso. Lavoriamo sui limiti che devono diventare punti di forza. Il Cagliari è di nuovo in piedi grazie a Ranieri, sarà partita dura. E sarà l'ultima prima della sosta"."Non abbiamo rinunciato, ci sono i meriti della Fiorentina. Se esci dalla pressione trovi campo aperto. Tre volte è successo, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Kostic poteva controllarla di prima, poteva restare aperto per far filtrare la palla... Poi bisogna migliorare il possesso palla nella metà campo avversaria senza affrettare. Normale, alzando loro il baricentro con tanti uomini, se esci dalla prima pressione vai a campo aperto, uno contro uno... Vi piace difendere lì? E' il dna della società. Settimana scorsa abbiamo fatto partita a metà campo avversaria, l'importante è fare entrambe le cose. Siamo giusti nella difesa, bravi a indirizzare la partita. Siamo migliorati, ma serve migliorare anche in altre situazioni"."Davanti c'è una squadra costruita da anni per vincere, è normale che sia davanti. Milan e Napoli sono partite nella costruzione davanti alla Juve. Siamo una squadra di ragazzi che giocano per gli altri, serve lavorare senza esaltarsi. Mancano tante partite, l'obiettivo è tornare a giocare la Champions"."Viene criticato anche quando fa bene, come con il Verona. Oggi bellissimo gol"."Prova per Cagliari? Avremo fuori Rabiot, qualcosa faremo in settimana. Abbiamo Nonge, Iling, qualcosa faremo...""Con Chiesa hanno fatto molto bene, si sono messi a disposizione. Poi avevo bisogno di due che fisicamente prendessero il sopravvento, sono stati bravi".