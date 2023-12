Le parole dia Sky:OBIETTIVO 38 PUNTI - Un passo importante, pareggio o vittoria, stasera potevamo allungare dal Napoli. Sono una squadra forte e ci voleva una Juventus, soprattutto nel finale, di grande carattere. Il Napoli poco pericoloso anche col possesso palla, ma è una squadra forte.DOPO IL GOL - Questione che bisogna migliorare. Un bel primo tempo, quando aprivamo il gioco loro arrivavano in ritardo, bisognava rallentare e tenere palla. Noi invece abbiamo questa cosa di accelerare subito e su questo dobbiamo migliorare. Potevamo gestire meglio in alcuni momenti della partita.DIFESA - I campionati li vince la migliore difesa. Poi bisogna essere bravi, non subire gol non significa difendere in area ma gestire bene la palla e su questo lavoriamo.ATTACCANTI - Gatti in area è sempre pericoloso, non fa gol per combinazione. Bravo a cercar la palla, questa spensieratezza lo porta a questo. Gli attaccanti torneranno a far gol. Vlahovic crampi, vuol dire che ha lavorato bene così come Chiesa.