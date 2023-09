, a Sky Sport, parla così nel post Sassuolo-Juve."Non eravamo fenomeni prima di queste partite, non siamo scarsi ora. La squadra deve crescere, abbiamo giocato in modo allegro. Iniziato aggressivi, abbiamo sbagliato situazioni favorevoli. Poi preso gol in modo rocambolesco. Fatto l'1-1 bisognava dare spinta alla partita. Preso poi un gol clamoroso. Te ne capita una l'anno, è capitata già alla quinta. Dispiace, deve servirci da insegnamento"."Eravamo poco compatti nella fase difensiva, già dalle prime battute, quando sono arrivati vicino all'area, la sensazione era che eravamo fragili"."Bisogna stare zitti, arrabbiarsi e innervorsirsi non serve. Occorre far tesoro e continuare"."Questione di equilibrio, ha 23 anni, crescendo imparerà a trovare equilibrio. Si sbaglia tutti. Una palla sbagliata ce n'è un'altra con cui decidere la partita. Fase di crescita. E' più sereno se le cose vanno bene, più nervorso quando sbaglia. Deve restare tranquillo"."Deve stare sereno, tranquillo. Ha 30 partite nella Juve, non 100-200. Deve rimanere sereno. Queste cose capitano".