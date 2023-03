Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky prima della conferenza stampa di vigilia. Le sue parole:"Affronteremo le difficoltà di una partita di livello europeo contro una squadra imbattuta nel girone, fisica e ben organizzata. Sarà iil primo dei due match e dobbiamo cercare di vincere. Andare là con un vantaggio sarebbe importante"."De Sciglio non è a disposizione, Pogba si ma confermerò domani. Alex Sandro è a disposizione".- "Devo ancora valutare, dobbiamo valutare anche la gara di domenica che sarà importante. Non ci sarà Kean squalificato, da domani a domenica devo gestire al meglio quelli davanti"."Dobbiamo recuperarle, abbiamo avuto tre giorni di recupero. Dobbiamo tornare a vincere in casa in Europa, così da mettere le basi per il passaggio del turno".