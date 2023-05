Le parole di Allegri a Sky:ULTIMA IN CASA – “Finalmente è finita la stagione, anomala. Non la auguro a nessun collega una stagione del genere. I ragazzi sono da ringraziare, hanno fatto una stagione importante, sul campo sono 69 punti ed è terza in classifica. Difficile in una situazione così, a livello di energie nervose i ragazzi hanno dato tutto e non potevo chiedere di più. Ci hanno tolto anche dentro il campo, il calcio è bello che ti dà e toglie. Speriamo l’anno prossimo di ripartire in una situazione normale, che sappiamo da dove partiamo”.PARTITA – “I ragazzi hanno fatto il massimo, sapevano dell’importanza. Non era facile battere il Milan. Poi analizziamo, in trasferta abbiamo perso tanti punti ma la stagione è anomala, difficile da valutare. Da gennaio 5 mesi che ogni giorno avevamo un’emozione diversa, anche i ragazzi, tutti siamo umani. Stasera al primo errore un gran gol di Giroud. Dispiace, cercavamo di giocarci l’ultima carta, dopo Siviglia siamo crollati”.PROSSIMA STAGIONE – “L’Europa siamo fuori, l’unica speranza è la Conference, dipende dalle coppe. Dobbiamo riposare ed essere lucidi. Non è tutto da buttare, si pensa sempre al peggio ma un risultato di stasera avrebbe già cambiato le cose. C’è una buona base, la squadra nelle difficoltà ha fatto 69 punti in campo, ci mettiamo anche i 2 della Salernitana che è oggettivo, che sia chiaro a tutti, bisogna ripartire da quella base. Si rischi di non essere lucidi e buttare tutto a mare. Bisogna ricostruire da quello di buono che c’è, il prossimo anno dovremo essere competitivi per i primi 4 posti”.