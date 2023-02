Massimilianoha parlato in un’intervista a Sky Sport poco prima della conferenza, nella giornata di vigilia di Juve Nantes di Europa League. Ecco le sue parole: "A parte Pogba e Kaio Jorge, abbiamo recuperato Cuadrado, Bonucci è a disposizione, riassapora il clima campo e squadra. Tutti abili e arruolati gli altri. Formazione? Ho qualche dubbio, deciderò domani perché domenica c’è lo Spezia"."Doppio confronto, va vissuto con questa ottica, perché sono spareggi per entrare negli ottavi di finale di Europa League. E noi dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo, perché può essere un passaggio per giocare in Champions League il prossimo anno".- "Quando si viene sostituiti è normale che possa avere una reazione, tutti i giocatori vorrebbero rimanere in campo. E' umano. Ma la squadra è importante che continui a lavorare come sta lavorando, mettendosi l’uno al servizio dell’altro. E' l'unico modo per arrivare in fondo e centrare gli obiettivi, di risalire la classifica in campionato. Anche se, ripeto, abbiamo fatto 46 punti, perché ci metto quelli della Salernitana, ne abbiamo fatti 44. E' un dato di fatto, le altre cose non ci riguardano".– "Ha perso solo col Marsiglia nelle ultime 10 partite, 6 clean sheet dal 28 dicembre e hanno qualità indipendentemente dalla classifica in campionato. Poi hanno preso 3 giocatori nel mercato di gennaio. Quando giochi in Europa le partite sono tutte difficili, complicate e aperte. Noi abbiamo l'obbligo di cercare di passare il turno".