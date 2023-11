Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky, ha parlato del gol subito contro il Cagliari: "Dispiaciuto perché l'abbiamo preso su calcio d'angolo dopo una ripartenza. Impensabile pensare di continuare a prendere gol, meglio averlo preso in una giornata come oggi.". Di seguito tutte le sue dichiarazioni."Abbiamo aumentato il vantaggio sulla quinta, sul Milan. Per noi essere lì è una bella soddisfazione, c'è buono spirito. I ragazzi hanno fatto il proprio dovere. ""La Juve di solito ha sempre dato giocatori alla nazionale, italiana e non, infatti resteremo in 3/4. Contento per Rugani, per Bremer. Bisogna continuare così con il profilo molto basso, ci saranno sette partite per finire il girone di andata""Non sono preoccupato perché all'inizio della stagione segnavano gli attaccanti, ora tocca ai centrocampisti. Su palle inattive abbiamo fatto diversi gol. Gli attaccanti stanno facendo bene, devono rimanere sereni, hanno i gol nelle gambe.""Grande soddisfazione, all'inizio nessuno pensava che allo scontro diretto saremmo stati a due punti dall'Inter."