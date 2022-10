Le parole dia Sky:- "Il calcio è strano, l'anno scorso abbiamo perso, quest'anno abbiamo vinto 4-0. Per 60/70 minuti l'Empoli è stata una squadra noiosa da affrontare. Nel secondo tempo sono calati, noi siamo cresciuti e abbiamo fatto bene".- "La soddisfazione più grossa è che la squadra gioca più da squadra, giochiamo più verticale e abbiamo più pazienza. Poi c'è la voglia di non voler prendere gol. Sono contento. Siamo ancora tutti arrabbiati per la settimana tra Salernitana e Monza, potevamo essere più in alto in classifica. Ora c'è la Champions, non siamo ancora fuori, ma non siamo neanche già dentro all'Europe League".- "Le garanzie vengono dal gruppo, da chi gioca e da chi entra. Stasera non ho fatto giocare Alex Sandro, ci voleva McKennie, anche per aiutare Locatelli in mezzo al campo".- "Non hanno quasi mai perso, magari perderanno martedì".