Le parole dia Sky:BILANCIO - Un bel girone, 46 punti sono tanti, 15 di vantaggio sulal quinta ed è importante. Ora inizia il ritorno e la quota Champions é più vicina.LA PARTITA - Vincere non è semplice, la SAlernitana giovedì, nell'anno può succedere, ma non succede quasi mai. Stasera era difficile, non ci hanno ocncesso niente, noi perdevamo l'attimo dell'imbucata sulla punta, Fazio ha tolto dei palloni. Bisogna migliorare che siamo diventati vulnerabili a parte lo stesso gol di Frosinone ma hanno tirato facile.GIOVEDI - Non ha condizionato l'approccio, ma ci sono momenti che siamo più vulnerabili perchè si pensa che quello che è stato fatot basta, ma bisogna tornare a fare bene.RIMONTA CON I GIOVANI - Giocare partite tranquille, senza perdere la testa, vuol dire che la squadra è cresciuta in maturità. Sono contento, ma teniamo i piedi per terra. Contro il Frosinone non possiamo sbagliareKOSTIC - Una scelta tecnica lui e Gatti perché ammonito.VAR - Mai commentato. Ho detto tanti anni fa, il Var è soggettivo. L'oggettività in alcuni casi, il resto è soggettivo. Bisogna accettare e pensare a lavorare