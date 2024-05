Le parole dia Sky:PARTITA - Un pareggio importante, ci consente di rimanere in vantaggio, mancano tre punti per la matematica. Negli ultimi minuti bisognava gestire meglio. Abbiamo regalato in 30 secondi due palle facili ma è stato bravo Szczesny.SECONDO TEMPO - Stavo riguardando Abraham, ho avuto paura ancora adesso anche se è replay. Noi potevamo fare gol. Sul gol preso ci siamo fermati pensando che il pallone uscisse, poi abbiamo avuto una buona reazione.CHIESA - Vlahovic una buona partita, anche Chiesa. Hanno fatto il loro dovere, avevo chiesto di darsi da fare, sono stati bravi.CHIESA SOSTITUITO - In quel momento si fermava troppo alto, stavamo soffrendo e non riuscivamo a uscire, avevo bisogno di due freschi.