L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match contro il Villarreal.



'Fino al 75 è stata equilibrata. Daniele ha fatto una gara straordinaria cosi come tutti gli altri. Purtroppo in gare di Champions decidono anche episodi come questo e siamo stati sfortunati. La voglia di andarla a riprendere subito dovevamo gestirla in maniera differente. Ora bisogna dimenticare e pensare solo al campionato, bisogna uscirne per forza. E' normale che ora ci sono delusione ed amarezza ma se vediamo la realtà delle cose stiamo facendo un buon lavoro, dispiace non aver passato il turno. Ero un pò arrabbiato im generale ma niente di che'.