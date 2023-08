Massimiliano, a Sky Sport, parla così dopo Juve-Atalanta."Buon allenamento contro una squadra forte. Il primo tempo abbiamo fatto bene, avuto diverse occasioni. Bisogna sfruttarle. Qualche errore nella ripresa, c'era stanchezza. Ma la predisposizione a far bene c'è. Dobbiamo lavorare con serenità e tranquillità"."Più palleggio e pressing? Stiamo lavorando con la disponibilità di tutto. Ci vuole che tutti siano disponibili: Sulla fase difensiva plauso a Vlahovic e Chiesa, molto ordinati. Le due punte sono l'ago della bilancia, se vengono fuori poi è difficile fare pressione. Domenica sarà diversa"."Inedita... Anche io devo abituarmi, è 13 anni che faccio due partite a settimana. Vantaggio? Se saremo a lottare a marzo sì, sennò uno svantaggio. Passo alla volta, di domenica in domenica. Pensiamo così"."Col mercato? Sono contento della rosa a disposizione, difficilmente arriveranno altri giocatori nuovi. Dobbiamo migliorare quanto abbiamo, ottimi giocatori. Rispetto all'anno scorso c'è chi crescerà molto, sono sicuro"."Bene, dai primi giorni aveva delle gambe diverse. Contento di lui come di tutti, Milik, Vlahovic, Yildiz. Buono spirito, continuiamo così"."Firmerebbe? Inizieremo la stagione con questo gruppo, siamo coperti. La società è vigile e farà il mercato, non so cosa succederà ma sono molto contento"."Da 1 a 10? Sono soddisfatto. Queste partite, che sicuramente è stata bella da vedere, non sia d'inganno. Domenica sarà diversa, ci sarà la pressione dei tre punti"