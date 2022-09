Le parole dia Sky:LA PARTITA - "Difficile da spiegare, possiamo dire che dopo il 2 a 1 la partita è praticamente finita. Un'occasione alla fine ma la prestazione sarebbe stata la stessa. Dobbiamo stare zitti e lavorare e pensare alla prossima".CRITICHE - "Questi momenti capitano, capiteranno ancora, bisogna uscirne da squadra con grande responsabilità, abbiamo una partita difficile domenica poi penseremo alla coppa niente è perduto".AUTOCRITICA - "Alla squadra non ho nulla da criticare, capisco le difficoltà a livello psicologico. Avevamo condizioni non facili, in questi momenti si concede n rigore e a livello psicologico cambia la partita"CHAMPIONS - "Prima volta che la mia squadra perde due volte in Champions, succede anche questo".PREOCCUPATO - "Non bisogna essere preoccupati, non bisogna pensare bisogna lavorare".