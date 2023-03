Massimiliano Allegri, a Sky, parla così prima di Friburgo-Juve."Affronteremo la gara con la convinzione di passare il turno, per fare un altro passo in avanti. Sarà una partita complicata, difficile, loro sono un'altra squadra in casa"."Ha saltato un paio di allenamenti, stamattina ha fatto differenziato. Sta meglio ma penso che sia molto difficile vederlo dal primo minuto"."Sembrava quello messo peggio ma oggi ha fatto un buon allenamento. Sarà a disposizione dalla panchina"."Quello che vale oggi poi domani non vale più. In campionato abbiamo fatto 53 punti sul campo, dobbiamo ottenerne altri per far sì che a fine campionato si possa essere in Champions, a prescindere dalla penalizzazione. In Champions quest'anno siamo usciti ai gironi, ora pensiamo all'Europa League, una competizione con belle squadre e difficile. Ci sono Manchester United, Arsenal, Roma, oltre al Friburgo, terzo in Bundesliga. Il bilancio poi lo facciamo a fine stagione, oggi sarebbe ballerino"."Domenica ha fatto una bella partita, sta bene fisicamente e quindi sono sereno. Il gol tornerà presto, sono periodi che passano. Si nota di più in un attaccante quando non segna. Veniva da 3 mesi di inattività, può fare meglio".