Allegri nel post partita di Bologna-Juve ha parlato a Sky: "Ci ho sperato fino alla fine, una settimana fa avremmo perso questa partita. Vincere a Bologna non era facile, abbiamo creato molto ma anche rischiato. Bisogna essere più cinici davanti, bisognava essere un po' più freddi anche con Soulé lì voleva spaccare la porta. Abbiamo sbagliato un rigore ma preso un gol da ingenui, nel primo tempo la squadra ha giocato molto bene".Nel secondo tempo all'inizio abbiamo fatto fatica, poi i cambi ci hanno dato energia, c'è da migliorare ma siamo contenti perché una settimana fa avremmo perso. Abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio ma anche vincendo non saremmo in Champions ancora. Con il Napoli una buona prestazione, con la Lazio abbiamo avuto occasioni importanti, l'unico pezzo che non è andato bene sono stati i primi 25 con l'Inter.""Bisogna essere a disposizione della squadra, Chiesa non se l'è presa, aveva preso un colpo sull'anca e gli dava fastidio. Oggi si gioca in 15 e quelli che sono entrati hanno fatto bene. La squadra non si tira indietro, abbiamo finito la partita con tanti giovani. Siamo terzi in classifica e vedremo di migliorarla.DI MARIA - "Aveva la caviglia che gli dava fastidio e quindi l'ho lasciato a casa, quando uno sta mezzo e mezzo lo lascio a casa, devono venire quelli sani. Oggi la squadra mi è piaciuta.SUL MOMENTO MENTALE DELLA SQUADRA - "Venivamo dal gol al 93esimo con l'Inter, poi quello con il Napoli dopo ciò che è successo, stiamo prendendo delle legnate dal 18 gennaio e quindi ogni tanto è normale avere delle difficoltà. Con l'Inter abbiamo fatto il 62% di possesso palla come piace a tutti. I ragazzi sono stati anche troppo bravi a stare in piedi con le cose successe."