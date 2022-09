Intervistato da Sky Sport, Massimilianoha parlato così alla vigilia del match con il"Rabbia no, ha preso una decisione in quel momento lì e c’era il 50% di riuscita. Non è riuscito quindi oggi si è operato. Dobbiamo aspettare il rientro, speriamo di averlo prima di novembre ma vedremo. Vediamo se l’operazione è andata bene, vediamo i tempi di recupero. Noi pensiamo a fare bene perché abbiamo un mese e mezzo per mettere le basi per una seconda parte di stagione importante"."Non sta al 100%, l’ho fatto giocare con Spezia e Fiorentina quindi è normale che in questo momento l’ho dovuto fermare altrimenti mi perdeva di condizione. Rischiavo che nelle prossime partite andava in calando perché per noi è un giocatore straordinario"."Bisogna fare una grande prestazione, poi ci vorrebbe un grande risultato e poi a quel punto la partita col Benfica diventerebbe determinante. Domani sera è bella da giocare, da vivere e siamo privilegiati a fare questo. Va giocata con grande entusiasmo, coscienza dei propri mezzi. Davanti dobbiamo limitarli e con il pallone fare bene".Abbiamo provato qualcosa, vedremo chi ci sarà accanto a Vlahovic tra Milik, Kean e McKennie. Vediamo domani. Sicuramente rientrerà Rabiot, rientrerà Bonucci, giocherà Perin e rientrerà Vlahovic".