Massimiliano, a Sky Sport, ha parlato così prima di Nantes-Juve."Come si affronta una partita così? Per noi è molto importante, ci giochiamo il passaggio del turno. Indipendentemente dagli allenatori degli ultimi anni, la Juve è sempre stata eliminata agli ottavi. Per noi sarà molto importante, cercheremo di passare questo turno con questa squadra che in casa sarà spinta e aiutata dal pubblico. E' una finale secca, i gol in trasferta non valgono più. Bisogna giocarla bene tecnicamente, sapendo che possa andare anche ai supplementari"."Chiesa out? Non c'è. Troveremo soluzioni. I ragazzi sono sereni, sanno dell'importanza della partita, sarebbe una bella spinta per il prosieguo della stagione"."Ha quest'affaticamento, cose normali che capitano a un giocatore che è 10 mesi che è stato fermo, è rientrato, ha fatto due partite di fila ed è normale che abbia affaticamenti e dolori. Non stava bene, rischiarlo e portarlo sarebbe stato più nocivo"."Credo che domani è al 50%. E' una partita secca e può succedere di tutto. Serve grande lucidità"."Ieri ha fatto 30 minuti di partitella a tutto campo, è andato bene. Il ginocchio ha risposto diciamo bene, oggi. Ha fatto allenamento con la squadra, speriamo di averlo a disposizione per avere un cambio in più. Finora non l'abbiamo mai avuto".