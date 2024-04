Le parole dia Sky:PARTITA - Partita che sapevamo difficile, due gol presi, poi due occasioni, la squadra ha fatto un buon secondo tempo, i cambi sono stati importanti e sono entrati bene. Vedendo le due partite abbiamo meritato la finale anche se la Lazio ha fatto una buona partita.DIFESA - Una sconfitta ben accetta, andiamo in finale. Voglio rivedere i gol, sulla ripartenza potevamo fare meglio. La prestazione, nel secondo migliore del primo.VLAHOVIC - Deve rimanere sereno, è un fattore di crescita, già è molto migliorato e più tranquillo.I CAMBI - Sono molto importanti, la Lazio era un po' fisicamente sulle gambe, noi abbiamo dato una pressione più alta, potevamo segnare prima, e poi siamo stati bravi.MALUMORE NEI CAMBI - Cambiaso nervoso con l'arbitro e l'ho tolto, Vlahovic una buona partita e sta giocando. L'importante è che chi gioca tenga il ritmo alto.STAGIONE - Ha un valore importante, l'unica coppa per cui giochiamo, venire a Roma a giocare una finale è bello e ci dà la forza per il finale di campionato, un risultato negativo avrebbe avuto ripercussioni. Siamo alla Juve e le partite cominciano a diventare più pesanti.