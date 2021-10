Il tecnico dellaMassimilianoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Champions League contro lo, che ha portato ai bianconeri una vittoria preziosa in ottica qualificazione. "Non era facile, loro erano molto chiusi", le sue dichiarazioni. "Abbiamo sbagliato molto negli ultimi 30 metri e concesso troppi tiri in porta. Una prestazione non bella, ma bello il risultato, che ci consente di arrivare a 9 punti e vedere ottime possibilità di passaggio del turno". Sue il prossimo impegno in campionato: "Ha giocato poco a livello internazionale, ha qualità importanti ma deve restare sereno e imparare a fare le scelte giuste. La brutta prestazione e il bel risultato sono l'accoppiata perfetta per cercare di giocare una bella sfida anche domenica contro l'".