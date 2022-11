Le parole dia Sky:LA PARTITA - "Un'ottima Juve son contento, i ragazzi han fatto bene. Ma non bisogna essere contenti ma arrabbiati, siamo usciti dalla Champions. Quando si gioca alla Juve si gioca per andare contro le migliori a marzo. Ce lo dobbiamo portare dentro, non ci deve passare".ATTEGGIAMENTO - "Non è questione di star cambiando, con loro se non sei attento dietro è difficile, loro non ti danno grande pressione bisogna stare attenti. Ci siamo allungati una volta e abbiamo preso il gol. In 95 minuti non puoi non concedere loro queste situazioni, noi abbiamo sbagliato tanto. Domenica l'Inter, una squadra fisica, la più forte in italia e bisogna giocare diversamente".CHIESA - "Un segnale importante per tutti, l'ho visto bene ieri, non volevo convocarlo, poi l'ho fatto giocare. Doveva fare un test importante e questa era la serata".RECUPERI - "Bremer, Di Maria e Vlahovic a disposizione per l'Inter. Da lunedì si aggregherà Paredes".EUROPA LEAGUE - "L'Europa League obiettivo come era il passaggio in Champions"