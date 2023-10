Le parole dia Sky:LA PARTITA - "QUalcuno era un po' stanco, abbiamo sbagliato alcuni passaggi, abbiamo rallentato e bisognava muovere palla più veloce. No nera semplice fare 1 punto a Bergamo ed é importante perché restiamo tra le prime 4".IN ATTACCO - "Contento per Moise, una bella partita come gli altri. Yildiz è un giocatore del 2005, bastava vederlo non ha sbagliato una palla e come gestirla. Diventerà un giocatore forte. McKennie bella partita, Locatelli, Rabiot ha finito in crescendo. Un bel gruppo che gioca di squadra".PRIMO TEMPO - "Poca cattiveria nel voler far gol, abbiamo gestito palla e bisogna migliorare. Fagioli ha avuto occasioni ma deve tirare da fuori".RABIOT - "Ha saltato la preparazione, si è fermato per il polpaccio ma è finito in crescendo. Nei momenti di difficoltà sta dentro la partita".BREMER - "Niente di che, ha finito affaticato".