Le parole dia Sky:LA PARTITA - Sconfitta che ci fa arrabbiare, la squadra ha fatto una buona partita e sono contento. Sia Iling che Miretti che no ngiocavano da un po', Alcaraz, Alex Sandro. Abbiamo concesso a loro il possesso ma senza occasioni nitide. Noi non doveva avere fretta di verticalizzare ma fare un passaggio un più. Tante occasioni così a Napoli miei squadre non credo le abbiano mai avute. Ci dice un po' male ma la dobbiamo rovesciare noi. Adesso parte un mini campionato con 10 punti di vantaggio, dobbiamo migliorare alcune situazioni.RAPIDITA' - Avevamo giocatori diversi, meno esperienza ma tecnici e bravi nella gestione della palla. Bisognava avere meno fretta nel chiudere l'azione.GOL PRESI - Sul rigore sono stati bravi a partire in terzo tempo come a basket e ci sono saltati addosso, non abbiamo capito che dovevamo bloccarli. Rigore battuto male, partita respinta, il calcio l'ha inventato il diavolo. Domenica un altro scontro diretto che vale tanto. Primo gol? Tiro di Kvara innocuo ma deviato da Cambiaso.VLAHOVIC - Ha avuto occasioni importanti, una buona partita, un passaggio per lui di giocare con più serenità ed essere meno frenetico. Sono contento di lui e di tutti. Una sconfitta che non ci stava per la prestazione fatta in campo.BRANCHINI - Ha fatto il gioco delle tre carte. Invitatelo così ve lo spiega meglio. Ho grande stima, il tema Allegri è da mettere da parte, abbiamo un obiettivo da raggiungere. Sono molto contento di come stanno andando le cose, dobbiamo stringere la cincghia perchè non siam oancora dentro la Champions.