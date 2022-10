Le parole di Massimilianoa Sky:LA PARTITA - "Una bella vittoria, la prima in trasferta. Nelle ultime 5 per 3 volte non avevamo segnato. Momento non facile, primo tempo tanti errori per frenesia ma era normale. Poi la squadra ha giocato meglio, compatta. Sono stati molto bravi, sono contento, una bella vittoria, siamo più sereni e ora recuperiamo energie".TATTICA - "Quando costruisci normale la superiorità numerica, bravi i ragazzi, in campo pensano e di questo sono contento. Molto bene le punte che hanno preso il sopravvento, una bella vittoria del gruppo".BONUCCI - "Ha giocato diverse partite, stava soffrendo il momento è entrato e ha fatto bene. Paredes é entrato con l'entusiamo del ragazzino, segnali importanti"KEAN - "Ne aveva sbagliati diversi ma ha fatto una bella partita, su questo bisogna contiuare"BREMER - "Vediamo, ora abbiamo 5 giorni per recuperare".