Massimiliano Allegri commenta anche a Sky Sport la vittoria per 4-2 della Juventus sullo Zenit San Pietroburgo in Champions League: "Bella prestazione sotto il piano tecnico e della pressione alta, era importante dare una risposta sul campo e raggiungere il primo obiettivo stagionale ossia il passaggio del turno. Il loro gol nel finale era nell'aria perché dobbiamo migliorare gli ultimi 5 minuti, che sono stati emblema della gestione della partita di questa squadra. Fai tante occasioni, non le chiudi e alla fine prendi un contropiede con gli attaccanti troppo stanchi per rientrare. E non avremmo dovuto prendere quella rete nel finale. Ci serva di lezione".

GIOCO OFFENSIVO - "Abbiamo giocato coi 3 davanti per mettere in difficoltà la loro retroguardia a 3, poi abbiamo avuto coraggio fin dalla difesa. Anche col Sassuolo, ad esempio, avevamo avuto ottime situazioni, anche se poi la partita era andata male e contro il Verona, specie all'inizio, l'abbiamo pagata".

CHIESA A DESTRA - "Se su quella fascia metto Danilo che spinge un po' meno, metto Chiesa lì. Morata e Dybala hanno agito bene coi compagni, con Paulo ottimo in rifinitura, e poi il centrocampo ha lavorato bene: bravo Bernardeschi, ma dev'essere la normalità, e McKennie è cresciuto"

CAMBI ALL'80' - "Non c'era bisogno di sostituzioni perché la squadra stava bene e stava facendo bene. Ora ci aspetta una Fiorentina molto tecnica e lì ci serviranno i cambi".