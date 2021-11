Le parole di Allegri a Sky, nel post Juventus-Fiorentina: "Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 situazioni dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio a campo aperto; in un paio di situazioni su cross bisognava chiudere in modo diverso. Nel secondo tempo abbiamo tirato in porta con Chiesa e Morata, abbiamo avuto 3-4 occasioni contro un'ottima Fiorentina, che comunque gioca molto bene a calcio, sono molto bravi. Il fatto comunque di aver giocato con tre giocatori offensivi ed aver subito poco e niente, a parte il primo tempo, questo ci deve far riflettere, perchè comunque stasera bisogna essere contenti per il risultato, ma questo ci deve far arrabbiare per quello che abbiamo lasciato per strada"RABIOT per BERNARDESCHI - "Perchè giocando con i tre davanti in modo diverso, Rabiot è più centrocampista di Federico. poi volevo da lui una risposta che stasera ha dato, facendo una buona prestazione. Così come ha fatto Rugani, che era da tanto che non giocava e comunque è un giocatore bravo, con qualità importanti da difensore; così come da Luca Pellegrini quando è entrato, come Perin in porta. Nel momento in cui gli altri hanno difficoltà, viene fuori la squadra, vengono fuori delle partite dove vinci tutti i contrasti, cosa che non abbiamo fatto col Sassuolo, invece stasera tutti i contrasti li abbiamo vinti noi"STATO D'ANIMO - ""Buono, anche se... da una parte buono, ma dall'altra arrabbiato per quello che abbiamo lasciato. Ai ragazzi l'ho detto. Vediamo il positivo di quello che abbiamo lasciato, non dobbiamo scordarcelo, perchè ci permetterà di affrontare le altre partite con uno spirito diverso""