Dopo la vittoria dellaMassimilianoha parlato anche ai microfoni di Sky.– "Il nervosismo a fine partita è perché c'era in ballo il trofeo, potevamo fare il 2-0, ma potevamo anche subire gol e non siamo riusciti a chiudere la partita".– "Devo ringraziare i giocatori che hanno fatto una partita straordinaria di tecnica, cuore, resilienza, la volevano. Prima della partita c’erano molti dubbi su quello che poteva essere l’esito finale. Abbiamo incontrato un'ottima Atalanta, le faccio un grosso in bocca al lupo per l’Europa League. Anche stasera ha fatto una grande partita. Abbiamo chiuso l’annata con un bel trofeo e il raggiungimento della Champions. Sono molto contento"."Ma no assolutamente, poi è venuta la proprietà con cui ho parlato, con l’ingegnere, ci siamo salutati, era molto contento e sono molto contento per lui. Mancano 10 giorni e poi risolveremo sicuramente il problema parlandoci e vedendo quello che sarà il futuro della Juve. La Juventus è vincere e stasera i ragazzi l’hanno fatto nel migliore dei modi".– "Tra 10 giorni andiamo al mare, stasera anche i miei amici mi hanno portato molto bene, sono venuti tutti da Livorno e quindi sono molto contento".– "Sono molto contento perché è una squadra straordinaria di ragazzi che meritavano questa vittoria senza togliere niente all’Atalanta. Sono ragazzi giovani, quando sono entrati per giocare una partita come quella di stasera non era semplice. Quando mi ha chiamato Agnelli mi ha detto che era difficile vincere, che per 3 anni dovevamo risistemare la squadra perché c’era da darle sostenibilità, però nello stesso tempo competitività. Quest’anno è stato molto più difficile. Ci siamo riusciti con un bel trofeo, una bella soddisfazione, godiamocelo insieme ai ragazzi. Credo che la società sia contenta del lavoro che hanno fatto. Poi vedremo".