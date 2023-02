Le parole di Allegri a Sky:CONTRO LA LAZIO - "Ci portiamo a casa una partita che non era semplice, contro una Lazio forte. Nel primo tempo abbiamo giocato bene anche tecnicamente, nel secondo ci siamo un po’ abbassati. È stata una buona partita".I RIENTRI - "Cuadrado ha tenuto bene, non era semplice. Vlahovic e Chiesa hanno fatto una buona partita, sono stati ordinati. Chiesa si nota di più perché ha strappi, Vlahovic ha fatto buone cose e ha tenuto 60 minuti dopo il lungo stop"COPPA ITALIA - "Obiettivo lo è sempre stato la Coppa Italia. Finora abbiamo toppato solo la qualificazione in Champions. Martedì abbiamo lo scontro diretto con la Salernitana, questa è la realtà"LOCATELLI - "Locatelli ha fatto una partita importante, è un ragazzo che quando è in campo mette testa e cuore. Credo che sia un giocatore dal DNA della Juventus, penso che possa essere un esempio ora e per il futuro".RABBIA FINALE - "Non è successo niente, a un minuto dalla fine la palla va tenuta e va gestita in modo diverso. In un minuto può succedere di tutto. Mi sono arrabbiato e me ne sono andato"POGBA - "Difficile che per Salerno sia a disposizione. È una settimana che fa poco o niente dopo il test congiunto, speriamo di averlo il più presto possibile. Quando ci sono questi infortuni bisogna avere pazienza per venire fuori. E noi lo aspettiamo"