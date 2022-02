Le parole di Allegri a Sky:



CAPPOTTO - "Non era rabbia o tensione, eravamo attaccati all'uomo e ci siamo staccati e abbiamo preso due imbucate alla fine dove abbiamo rischiato"



MODULO - "Nasceva da sviluppare ampiezza suglie stetrni, abbiamo fatto bene, abbiamo preso gol nel momento dove la partita sembrava scivolare facile. Potevamo fare meglio in 2-3 occasioni, nel superare la lena della loro difesa. Una buona partita e un buon risultato, ci giochiamo la qualificazione al ritorno"



VLAHOVIC - "molto bravo, prima esperienza in Champions, bene contro un avversario come Albiol che è ancora in grande forma"



PRESTAZIONE E PRESSING - "C'era stanchezza. Dopo il gol siamo andati in difficoltà, c'è stato un momento dove spostavamo palla da una parte all'altra, poi prendi gol e hai il contraccolpo. Loro non hanno fatto grandi cose, cross alti non ne potevano fare, bisognava fare attenzione nelle imbucate, siamo andati uomo contro uomo poi ci siamo abbassati, c'è stato un momento dove avevamo la partita in mano, poi abbiamo perso palle sciocche, ci sta nell'arco della partita, ma non devi concedere. Abbiamo preso gol che neanche loro pensavano di farlo, eravamo 6 contro nessuno"



GOL FUORI CASA - "Non cambia niente, è come una finale, va giocata per vincere contro una squadra esperta. Recupereremo anche tanti giocatori, un bene per le scelte"