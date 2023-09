Si è conclusa da poco la sfida della sesta giornata di campionato tra la Juve e il Lecce, con i bianconeri che sono riusciti a portare a casa i 3 punti, ma con fatica. Ad analizzare il match è stato Massimiliano Allegri, che ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara.Il Lecce non aveva mai perso, concede poco e noi siamo stati bravi a non concedere nulla. Siamo partiti bene, c’è stato un momento in cui abbiamo dato pressione e fatto viaggiare veloce la palla, un momento in cui loro hanno rallentato e noi ci siamo abbassati perché era la seconda partita in tre giorni. Nel secondo tempo siamo cresciuti molto, con più tranquillità abbiamo sbloccato la partita e poi le cose sono diventate più facili non concedendo niente al Lecce'.– '. Lui quando viene a giocare la squadra gioca molto bene. Tutta la squadra è cresciuta fisicamente nel secondo tempo'.– 'Ha giocato una partita da giocatore che da 8 anni è alla Juve perché è stato abituato a subire questo andamento che appena pareggi o perdi una partita succede una tragedia. Invece lui ha giocato una partita seria e serena, da giocatore abituato a giocare post sconfitta'.– 'Siamo a 13 punti, abbiamo lasciato non dico 3, ma 1 punto a Sassuolo. Questo ci deve far pensare come stasera ad un minuto dalla fine abbiamo battuto un calcio d’angolo e lì mi sono molto arrabbiato…Domenica affrontiamo l’Atalanta, squadra forte che in casa non ha perso e subito gol. Quindi bisogna prepararsi al meglio perché è uno scontro diretto e dobbiamo essere bravi'.