Le parole di Allegri a Sky:REAZIONE – “Quattro mesi, uno stillicidio, siamo entrati con 69 punti, nello spogliatoio 59. Potevamo fare meglio, dispiace. Alla squadra non rimprovero nulla. Una stagione difficile, non facile psicologicamente”.PRESTAZIONE – “Siamo crollati dopo il rigore, dopo le occasioni all’inizio. Oggi parlare di tecnica serve a poco. Sfido chiunque per l’ennesima volta, ti tolgono i punti, ti destabilizza, il pensiero che sei secondo e non giochi la Champions ti destabilizza. Si deve stare zitti perché abbiamo perso ma ai ragazzi non rimprovero nulla”.ERRORI INDIVIDUALI - “Fa parte di questi 4 mesi. Stasera c’è poso da parlare, c’è da stare zitti. Gli errori ci possono stare, questo è il calcio, va accettata la sconfitta di stasera ma si spera lo stillicidio finisca”.EXTRACAMPO - “Non lo so, ci sono chi decidono. Se hanno deciso così va bene. Noi abbiamo fatto il massimo possibile e cercheremo di finire al meglio. E’ andata così, l’anno prossimo andrà meglio”.