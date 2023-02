Le parole diai microfoni di Mediaset: "Stasera è stata una bella partita, abbiamo giocato bene nel primo tempo. Gli abbiamo concesso poco e niente,, dove abbiamo preso due gol evitabili.""Sono ragazzi responsabili, sono grandi, per vincere le partite oltre alla tattica e alla tecnica ci vuole lo spirito giusto. Arrivavamo sui duelli, abbiamo difeso bene e giocato anche con un buon sviluppo di gioco.""Giocare contro la Lazio non è semplice, se vanno in velocità diventano molto bravi, soprattutto negli ultimi 25 metri. Li abbiamo rallentati, soprattutto nel secondo tempo. L'unico che poteva prenderla di testa era Milinkovic e abbiamo difeso bene anche sui cross."Nel secondo tempo la Lazio ha avuto il dominio del possesso e noi siamo stati pericolosi sulle ripartenze. Non è un momento facile perché abbiamo perso in casa con il Monza, giocare una partita così non era semplice. Abbiamo messo una buona base per poter ripartire in campionato.""Di tutti e tre non ne parlo perché non sono preparato. Locatelli sta diventando un esempio importante, di cuore, di testa, di come si affrontano le partite. Ha il dna della Juve dentro, non si tira mai indietro. Chiesa è rientrato bene ha fatto buone cose, Vlahovic alcun buone altre meno. Cuadrado è stato straordinario"