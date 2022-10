Massimilianoparla a Mediaset dopo Maccabi-Juve."Intanto domani andiamo in ritiro, quando rientriamo rimaniamo alla Continassa, abbiamo tempo per lavorare e recuperare. Abbiamo un derby difficile, da preparare al meglio. Poi vedremo"."Primo tempo con approccio sbagliato, abbiamo subito e non abbiamo reagito se non singolarmente"."Per giocare a calcio bisogna giocare di squadra quando la palla è degli avversari. Lo facciamo a tratti, tra Milano e oggi abbiamo fatto nettamente peggio oggi"."Se avevo bisogno di questa fiducia? Stimoli ne ho di più. Queste sfide difficili ora sembrano impossibili, ci sono ancora tanti obiettivi. Ora facciamo il primo passo: essere squadra. Seguito dai giocatori? Siamo in un momento che giochiamo troppo singolarmente, da ora in avanti chi lavora per la squadra gioca".