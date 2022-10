Le parole di Allegri a Sportmediaset:PARTITA - "Bisogna fare una partita serena, sapendo che abbiamo solo un risultato, contro una squadra che ha fatto due buone partite. Corrono, sono aggressivi. Di tutto rispetto, bisogna sfruttare al meglio le possibilità, non sarà semplice".MACCABI - "Corrono, ben organizzati, fanno buone cose, va rispettata molto".BOLOGNA - "Ci ha dato più serenità, autostima. Quando mancano i risultati perdi le certezze, fa parte dell'arco della stagione. Abbiamo avuto quella settimana dove abbiamo lasciato punti in campionato e perso col Benfica"PERSONALMENTE - "La serenità viene da sola, nei momenti difficili è più facile far bene".