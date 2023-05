Dopo Bologna-Juve, Massimiliano Allegri ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset: "Non è questione di essere nervosi, la Juve in Italia è la squadra che viene attaccata di più perché ha il maggior numero di tifosi, perchè ha vinto più di tutti, ma ci sono dei momenti in cui i ragazzi sono stati attaccati anche dopo la gara di San Siro. Avevamo pareggiato con l’Inter al 93′, contro il Napoli avevamo perso al 94′ e dal 18 gennaio prendiamo bastonate dentro e fuori il campo. A furia di prendere bastonate poi uno piega il collo ma fortunatamente è un gruppo sano, con dei valori morali a cui ho detto che annate del genere formano il carattere".