Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Le parole del tecnico livornese:



OBIETTIVO - "La squadra sta meglio, questo però non ci deve far perdere l’equilibrio e il rispetto dell’avversario o pensare di aver risolto tutti i problemi. Quando si arriva a marzo l’obiettivo è di andare avanti in Champions League".



VILLARREAL -" Non so se siamo i favoriti domani ma so che è una partita secca da vincere. Vittoria finale della Champions? Può capitare di tutto, domani abbiamo una partita difficile e il primo obiettivo è arrivare ai quarti".