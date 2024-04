Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Futuro alla Juve? Credo che stiamo facendo un percorso iniziato tre anni fa, sono saliti tanti giovani della Next Gen. L'unico pensiero che dobbiamo avere e che ho io è di giocare la Champions. L'anno scorso ce l'hanno tolta. E poi andare in finale di Coppa Italia. Mi sento molto dentro la Juventus, sono tornato per dare una mano ad una società che mi aveva dato tantissimo. Sono molto contento, ho un gruppo di ragazzi straordinari". Queste le dichiarazioni dell'allenatore livornese.