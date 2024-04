Juve-Lazio, le parole di Allegri

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio per 2-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia."Decisione arbitrale, va accettato, inutile stare a discutere. Era importante tornare alla vittoria, competizione diversa dal campionato. I ragazzi sono stati bravi, primo tempo equilibrato, nel secondo abbiamo accelerato. Ora dobbiamo pensare di risistemare il campionato.""Sono momenti, i ragazzi sono stati bravi a rimanere in equilibrio. Dispiace quando è entrato Alex Sandro, ha 300 partite, vinto scudetti, fatto interventi importanti quando è entrato. I fischi così penso siano sbagliati però vanno rispettati i tifosi"."Cori per me? Grande rispetto per i tifosi ma devono incitare la squadra. Sento dire che giochiamo male e sarà sicuramente così ma sotto il piano degli impegni i ragazzi non sono mai mancati. Hanno giocato di squadra, con grande umiltà e determinazione. Giustamente stasera i ragazzi devono godersi questa serata.""Gli ho detto di correre verso la porta avversaria. ""A volte si penalizza dal punto di vista mentale, ha grandi margini di crescita. Ha fatto un secondo tempo veramente importante e bello come tutta la squadra".