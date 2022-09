L'allenatore della Juve, Max, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset nel post partita della gara di Champions contro il Psg.- 'E' stata un occasione persa. Sappiamo che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo. Alcuni giocatori tra poco rientreranno e questo sarà un bene per noi, a volte bisogna anche rischiare. Oggi abbiamo difeso meglio nella ripresa rispetto al primo tempo e siamo stati più costruttivi nelle fasi di gioco. Vlahovic ha giocato bene. Quando giochi contro queste squadre la difficoltà è quando non hai la palla. E' vero che siamo entrati timorosi, dopo però abbiamo preso coraggio e abbiamo fatto una buona gara. Domenica ci sarà una gara difficile contro la Salernitana perchè ti lasciano meno spazi, a differenza del Psg. Loro sono stati molto bravi a venire fuori palla al piede ed era difficile andare anche a prenderli, bisognava rallentare. Ci sono stati due gol che si potevano evitare, Kostic avrebbe dovuto seguire meglio in occasione del primo gol.- 'I giocatori di un certo livello sono bravi e si vede da come stoppano la palla, da cosa pensano quando giocano. Lui è di un livello molto alto, abbiamo molti gioctaori con caratteristiche tecniche e fisiche importanti in infermeria. Siamo all'inizio, sono arrivati 7 o 8 giocatori nuovi e credo che siamo sulla buona strada. Ora l'importante è battere la Salernitana'.