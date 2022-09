Il tecnico dellaMassimilianoha parlato ai microfoni di Mediaset prima della gara contro il. Queste le sue parole:"Domani Di Maria sarà a disposizione. Deciderò se schierarlo dal primo minuto o meno. Abbiamo archiviato il capitolo Salernitana, i portoghesi stanno vincendo in continuazione e hanno tecnica. Domani è una partita importante ma non decisiva. Partita dello svolta? Veniamo da un pareggio in casa con la Salernitana, in campionato ci mancano dei punti, e in Champions dobbiamo fare meno. Voglio vedere una squadra compatta, che fa bene con la palla e difendere quando non ce l’ha, che non è vergogna. Candreva? È una questione chiusa, dobbiamo pensare a stare zitti e lavorare. Dobbiamo pensare a noi stessi e a migliorare".