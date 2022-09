Le parole di Massimilianoa Mediaset:- "Non c'è nessuna polemica, era stata presa una decisione a suo tempo. Si è allenato, si è fermato e ha deciso di operarsi. Ora vedremo i tempi di recupero. Speriamo di riaverlo prima della sosta di novembre ma è difficile. Il problema c’era prima e c’è anche ora. Ci manca lui come Chiesa, ma la squadra lavora bene e deve rimanere serena per mettere le basi della seconda parte della stagione".- "L'ho preservato, non era in condizioni ottimali da due partite. Era giusto fermarlo, perdeva di condizione e per noi è importante averlo al massimo".- "Contro il Benfica è più importante se faremo risultato domani. Io credo che dovremo fare 10 punti per passare il girone. Sarebbe straordinario fare un risultato importante, ma dobbiamo fare una buona prestazione. Bisogna essere bravi noi quando abbiamo la palla e limitare loro quando ce l’hanno".- "È un’abitudine. Sono 15 anni che sono in Serie A, mi sento un privilegiato. Lavoriamo per mettere le basi per il futuro di questa stagione, cercando di fare il meglio possibile e provando a recuperare gli infortunati. Bisogna migliorare quando andiamo in vantaggio perchè ci fermiamo sempre. Prendo atto delle critiche, sono uno stimolo in più".