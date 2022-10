L'allenatore della Juve Maxha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita contro il Benfica.- 'Dispiace per il risultato maturato, siamo fuori dalla Champions e ora dobbiamo reagire. Nella parte destra venivamo infilati molte volte, abbiamo regalato il terzo gol su una ripartenza. E' inutile dire cosa bisognava fare meglio, siamo usciti dalla Champions, ora bisogna pensare al campionato e poi provare a fare il risultato contro il Psg per andare in Europa League'.- 'I ragazzi hanno qualità, Miretti è considerato un titolare, Soulè e Illing sono entrati bene, potevamo sfruttare alcune occasioni in maniera differente, la squadra aveva bisogno di energie mentali. Ora bisogna recuperare energie, con tutti i ragazzi che ho a disposizione in questo momento dobbiamo fare bene'.