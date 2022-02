Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di domani contro il Villarreal anche ai microfoni di Mediaset. Queste le parole del tecnico livornese:



INFORTUNATI - "Rabiot sta bene ed è a disposizione. Ad eccezione di Dybala e Rugani ci saranno tutti"



CAMPIONATO - "Non c'entra nulla. Siamo arrivati a giocare un ottavo complicato contro una squadra esperta. Emery è un allenatore bravo che non dà vantaggi. Dobbiamo giocare la partita giusta e ricordarci che sono 180 minuti per andare ai quarti"



VILLARREAL - "Sono una squadra molto cinica. Furbi e giocano sugli errori. Ci serve una partita seria e giocata con lucidità. Non dobbiamo andargli in bocca".