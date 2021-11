Massimiliano Allegri ha commentato il pesante ko rimediato dalla sua Juventus in casa del Chelsea ai microfoni di Mediaset.- "La squadra ha fatto un bel primo tempo, abbiamo rischiato su qualche angolo ma grandi parate non ci sono state. Abbiamo avuto un paio di occasioni, dovevamo gestire meglio la palla perché verticalizziamo troppo. Loro sono campioni d'Europa, abbiamo abbassato i ritmi ed è calata l'attenzione difensiva: lì abbiamo perso la partita"."Questa è una sconfitta, non deve comportare niente. Dispiace, ma abbiamo ottenuto il passaggio del turno con due giornate di anticipo e ho fatto i complimenti ai ragazzi"- "Tra il primo posto o il secondo cambia poco: bisogna vedere che sorteggio verrà fuori. Anche se non è detto perché giocheremo l'ultima partita e vedremo cosa farà il Chelsea. Ora pensiamo all'Atalanta".